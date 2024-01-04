تمنراست: حجز 219 طنا من المواد الغذائية

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية تمنراست، نهاية الأسبوع المنصرم، من حجز 219 طن من مختلف المواد الغذائية الأساسية الواسعة الاستهلاك كانت موجهة للتهريب والمضاربة، مع توقيف 14 شخص من بينهم (12) من جنسيات أجنبية وحجز شاحنة.

التحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تمنراست، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفرت عن تحديد مكان تواجد 03 مستودعات سرية كانت تستغل من طرف عناصر الشبكة لتخزين المواد الغذائية المدعمة والمتمثلة في مادة الفرينة، زيت المائدة، السكر والعجائن، بهدف توجيهها للمضاربة والتهريب. تم تقديم المشتبه فيهم، أمام الجهات القضائية المختصة، عن جنح المضاربة غير المشروعة، استغلال مخازن غير مصرح بها معدة خصيصا لغرض التهريب.