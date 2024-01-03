الحبس النافذ للسائق المتهور بتمنراست

تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع لأمن ولاية تمنراست من توقيف شخص متورط في قضية تعريض حياة الغير للخطر عن طريق القيام بمناورات خطيرة "تفحيط"

حيث تم توقيف سائق المركبة الذي كان يقوم بمناورات خطيرة بمحور الدوران الكائن بالقرب من شارع سوق الطولة وذالك بتاريخ: 31-12-2023 ، ليتم تحويله الى المقر رفقة المركبة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة ، التي أصدرت ضده حكما بـ 18 شهر حبس نافذة مع الإيداع و 100.000 دج غرامة مالية غير نافذة.

ب وسيم