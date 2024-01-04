قرارات هامة في بيت اتحاد الجزائر

أعلن مجمع الخدمات المينائية (سيربور)، المالك لأغلبية أسهم الشركة الرياضية لاتحاد الجزائر، اليوم الخميس، عن قرارات هامة على مستوى إدارة النادي العاصمي تمثلت في إنهاء مهام رئيس مجلس الإدارة أحمد أعراب ومستشار رئيس مجلس الإدارة، صفار فريد.

وكان الثنائي محل انتقادات من طرف أنصار الفريق بحجة سوء التسيير وضعف الاستقدامات خلال الميركاتو الصيفي الماضي رغم تحقيق لقبين إفريقيين تاريخيين.

وجاء في بيان النادي العاصمي: "تبعا لاجتماع مجلس إدارة الشركة الرياضية SSPA-USMA، المنعقد اليوم الخميس 04 جانفي 2024، بمقر مجمع الخدمات المينائية SERPORT تقرّر مايلي: تعيين السيد حسينة حسان، رئيسا لمجلس إدارة شركة SSPA-USMA، خلفا للسيد أحمد أعراب، تعيين السيد رزقان عبد المجيد، مدير عام شركة SSPA-USMA، إنهاء مهام مستشار رئيس مجلس الإدارة السابق، السيد صفار فريد".

وأضاف ذات البيان: "إثر هذا الاجتماع، هنأ السيد حركاتي محمد كريم الدين، الرئيس المدير العام لمجمع "سربور"، السيد حسينة حسان بعد تعيينه على رأس الفريق SSPA-USMA وأكد دعمه الكامل للإدارة الجديدة مع تشديده على النقاط التالية:

- مباشرة فورا عملية الاستقدامات النوعية من خلال جلب لاعبين جدد بوسعهم الدفع بقاطرة النادي لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف مجمع "سربور" وأولها لعب رابطة أبطال إفريقيا.

- إعادة هيكلة تسيير النادي والعمل بشكل احترافي.

- عملا بحق المناصرين في الوصول للمعلومة الصحيحة الخاصة بالفريق، يقتضي تدعيم خلية الإعلام بكل الوسائل المادية والبشرية والتي من شأنها تحقيق هذا الهدف.

- إيلاء أهمية بالغة للفئات الشبانية وتأطيرها بأحسن الكفاءات لضمان مستقبل الفريقّ.

- إعطاء أهمية أكثر للاعبين القدامى والاستعانة بخبراتهم القيمة.

- الحرص على إنهاء أشغال إنجاز مركز تكوين الفريق في الآجال المحددة".

في الأخير طلب حركاتي من أنصار وأسرة اتحاد العاصمة المد بيد المساعدة والدعم الكلي للإدارة الجديدة على رأسها السيد حسينة حسان، من أجل المصلحة العليا للنادي التي تبقى فوق الجميع.