"الكاف" تعلن عن جوائز مالية مغرية

رفعت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، قيمة الجائزة المالية للمنتخب المتوج بكأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير- 11 فبراير)، إلى 7 ملايين دولار، حسبما أعلنت عنه الهيئة القارية اليوم الخميس على موقعها الرسمي.

وأوضحت الكاف في بيان لها "تقرر رفع الجائزة المالية للمتوج بكأس أفريقيا للأمم بنسبة 40%، حيث يحصل الفائز على اللقب على مبلغ 7 ملايين دولار".

وأضاف البيان أن "الوصيف سيحصل على 4 ملايين دولار كما أن المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي ستحصل على 2.5 دولار كما تحصل المنتخبات الصاعدة لربع النهائي على 1.3 مليون دولار".

وصرح رئيس الهيئة القارية، باتريس موتسيبي "حققنا تقدما كبيرا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس افريقيا للأمم وجميع المسابقات الكبرى الأخرى.. وقمنا بزيادة الجائزة المالية للفائز بكأس إفريقيا للأمم إلى 7 ملايين دولار، وهي زيادة بنسبة 40% عن الجائزة المالية السابقة".

جدير بالذكر، أن "كان-2023" ستعرف للمرة الثالثة على التوالي مشاركة 24 بلدا مقسمين على ستة مجموعات، موزعين على خمس مدن إيفوارية.