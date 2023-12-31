وهران: مشروع لربط مصنعي "فيات" و"جاك" بالطريق السريع

كشف والي وهران، سعيد سعيود، عن موافقة السلطات العليا على مشروع ازدواجية الطريق بين وهران والمنطقة الصناعية طفراوي وربطها بالطريق السيار شرق غرب لتفادي ازدحام المرور على هذا الشريان الاقتصادي الهام خاصة بعد انطلاق مصنع " فيات" وتحسبا لدخول مصنع " جاك" التابع لشركة "أيمن أوتو" الواقع بالمنطقة الصناعية تمزوغة ولاية عين تموشنت.

أكد الوالي خلال عرضه للمشاريع المسجلة للسنة 2024 عن موافقة السلطات العليا للبلاد تسجيل مشروع ازدواجية الطريق بين وهران وطفراوي لربط المناطق الصناعية وهران ( الحامول وطفراوي) ومنطقة ( تمزوغة) التابعة لولاية عين تموشنت بالطريق السيار شرق غرب ومختلف الموانئ الكبرى كمستغانم ووهران وأرزيو.

تلقت مصالح الولاية تبليغ بتخصيص غلاف مالي لدراسة المشروع الذي يكتسي أهمية قصوى بالنسبة للوحدات الصناعية المتواجدة في الحامول وطفراوي بولاية وهران والمنطقة الصناعية تمزوغة بعين تموشنت التي تشكل قطب صناعي بامتياز على مساحة ألف هكتار.

للتذكير سبق وأن ألحت جمعية مصنعي المنطقة الصناعية تمزوغة بعين تموشنت على السلطات المركزية لبرمجة إزدواجية الطريق تحسبا لتصاعد نشاط وحركة الشاحنات في المنطقة خاصة بعد دخول مصنع "فيات" للسيارات مرحلة الإنتاج ابتداء من 11 ديسمبر الماضي وترقب انطلاق مصنع "جاك" التابع لشركة "أمين أوطو" بتمزوغة ومصانع أخرى لا تقل أهمية في مجالات مختلفة، كما طالبوا بإدراج ميناء جاف تابع لمصالح الجمارك بالمنطقة لتسهيل وتخفيض الإجراءات الجمركية وخفض المدخلات في المنتوج النهائي بنسبة لا تتعدى 12 بالمائة حسب المعايير العالمية.

ويساهم مشروع الطريق برفع إدماج مناطق الولايتين كتجربة نموذجية فريدة من نوعها على المستوى الوطني يتجاوز إطار الولايات للوصول إلى صيغة تسيير مستقبلية جهوية بالتنسيق مع "هولدينغ فيفانديس" المختص في تسيير المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المصنعين على غرار تجربة جمعية مصنعي تمزوغة مع ولاية عين تموشنت التي أعطت ثمار جيدة على أرض الواقع.