"داعش" يتبنى تفجيرات إيران

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته، الخميس، عن انفجارين أسفرا عن مقتل ما يقرب من 100 شخص وإصابة العشرات في مراسم أقيمت في إيران لإحياء ذكرى القائد العسكري قاسم سليماني الذي قتل بطائرة أميركية مسيرة في 2020.

ونشرت الجماعة بيانا عبر قنوات تابعة لها على تيليغرام.

وتشهد إيران الخميس يوم حداد وطني بعد الاعتداء الذي خلّف ما لا يقل عن 84 قتيلا قرب قبر سليماني في الذكرى السنوية الرابعة لاغتياله.

ووقع الانفجار الأول على بعد 700 متر من قبر سليماني، والثاني على بعد كيلومتر واحد، بحسب مصادر إيرانية.

وندّدت دول عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية بالتفجيرين.