قوادرية رئيسا جديدا لاتحاد عنابة

أنتخب، أمسية اليوم، إسماعيل قوادرية رئيسا جديدا لفريق اتحاد عنابة بعد حصوله على أغلبية الأصوات في الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة بدار الشباب علاط مسعود، وفق ما نقلت إذاعة عنابة.

وسيكون قوادرية أمام مهمة صعبة وهي إنقاذ الفريق من شبح السقوط حيث يحتل المراكز الأخيرة في ترتيب الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط شرق).

وكان والي الولاية، عبد القادر جلاوي، قد قام بزيارة تشجيعية للفريق خلال الحصة التدريبية الصباحية على مستوى ملحق ملعب 19 ماي 1956.

وكان للوالي حديث مطول مع اللاعبين والمدرب وكذا المسيرين، حيث وعد بدعم الفريق والعمل على ايجاد حلول عاجلة، كما طالب اللاعبين بالتركيز على العمل بجد خلال التدريبات لتحقيق نتائج ايجابية.