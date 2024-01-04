تسلل شاب إلى طائرة الجوية الجزائرية.. هذا ما كشفته التحقيقات

فتح المدير العام للأمن الداخلي، بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تحقيقا ابتدائيا معمقا في حادثة تسلل شاب، الأسبوع الماضي، إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران الدولي في رحلتها المتجهة إلى مطار أورلي بفرنسا، بغرض الهجرة غير الشرعية.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، أنه "بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فتح المدير العام للأمن الداخلي تحقيقا ابتدائيا معمقا في حادثة تسلل الشاب رحماني مهدي بهدف الهجرة غير الشرعية عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران الدولي في الساعة الثامنة وخمس دقائق صباحا يوم 2023/12/28، في رحلتها المتجهة إلى مطار أورلي، حيث ضبط هناك".

وأوضح المصدر ذاته أن التحقيقات التي باشرتها المديرية العامة للأمن الداخلي بعين المكان، كشفت "تحديد المسؤولية المباشرة لسبعة من موظفي المديرية العامة للأمن الوطني بشرطة الحدود، بالإضافة إلى المحافظ رئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار وهران وعميد الشرطة المكلف بأمن المطار".

كما كشفت التحقيقات أيضا --وفقا لذات البيان-- عن "المسؤولية المباشرة لتقني ميكانيكي بالخطوط الجوية الجزائرية، لتمتد المسؤوليات من الناحية الإدارية إلى المدير التقني التابع للخطوط الجوية الجزائرية ومدير مطار وهران والمدير الجهوي للمؤسسة الوطنية لتسيير المطارات بوهران''.

وسيتبع ذلك -حسب البيان-- "اتخاذ إجراءات إدارية خاصة تشمل المسؤولين الجهويين والمركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني.