أمطار وثلوج تجتاح 16 ولاية

توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، تساقط أمطار غزيرة وثلوج كثيفة، ابتداء من صباح يوم الجمعة على غرب ووسط البلاد.

ووفق النشرية الأولى، ستعرف كل من ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيسمسيلت، تيارت وكذا شمال ولايات الجلفة والأغواط والبيض، تساقط ثلوج كثيفة، سيتراوح سمكها ما بين 5 إلى 10 سم، وذلك ابتداء من الساعة 21:00 من يوم الجمعة إلى غاية الساعة 9:00 من يوم السبت.

كما يرتقب تساقط أمطار غزيرة تتعدى 30 ملم محليا، على ولايات تلمسان، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، بالاضافة الى الجزائر العاصمة، تيبازة، بجاية، تيزي وزو، البيض، عين الدفلى، بومرداس، وذلك ابتداء من الساعة 6:00 من يوم الجمعة إلى غاية الساعة 9:00 من يوم السبت.