أمطار وثلوج تجتاح 40 ولاية

توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، تساقط أمطار غزيرة وثلوج كثيفة، ابتداء من صباح اليوم الجمعة على شمال البلاد.

ووفق النشرية الأولى، ستعرف كل من ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيسمسيلت، تيارت، البليدة، المدية، عين الدفلى، وكذا شمال ولايات الجلفة والأغواط والبيض، تساقط ثلوج كثيفة، سيتراوح سمكها ما بين 5 إلى 10 سم، وذلك ابتداء من الساعة 21:00 من اليوم الجمعة إلى غاية منتصف نهار يوم غد السبت.

وفي نشرية أخرى، تساقط تلوج كثيفة، تتعدى 15 سم، تجتاح كل من بومرداس، تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل، وميلة، وذلك ابتداء من ليلة السبت الى غاية صباح يوم الأحد المقبل.

من جهة أخرى، تتوقع ذات المصالح، أن ثلوج كثيفة، تتعدى 10 سم، على ولايات: باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة، وذلك ابتداء من التاسعة ليلا الى غاية التاسعة من صباح يوم غد السبت.

كما يرتقب تساقط أمطار غزيرة تتعدى 30 ملم محليا، على ولايات تلمسان، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، تيارت وتيسمسيلت، بالإضافة الى البيض، المسيلة، الاغواط، الجلفة، وذلك ابتداء من الساعة 6:00 من اليوم الجمعة إلى غاية الساعة 9:00 من يوم السبت.

وفي نشرية خاصة جديدة، توقعت ذات المصالح، أن أمطار غزيرة تتعدى 30 ملم محليا، على الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، عين الدفلى، بومرداس والبويرة، وذلك ابتداء من السادسة مساء الى غاية مساء يوم غد السبت.

كما أن الولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، بالإضافة الى أم البواقي، تبسة، خنشلة، وبرج بوعريريج، ستعرف تساقط أمطار غزيرة تتجاوز 50 ملم وذلك ابتداء من فجر يوم غد السبت إلى غاية نتصف نهار الأحد.

فيما ستعرف معظم الولايات الساحلية للبلاد لاسيما: تلمسان، وهران، مستغانم، الشلف، الجزائر العاصمة، تيبازة، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، عنابة، سكيكدة، جيجل، الطارف، بالإضافة إلى النعامة والبيض، رياحا قوية تتعدى 70 كلم/سا وذلك ابتداء من فجر اليوم الجمعة، الى غاية يوم غد السبت.