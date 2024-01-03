الطماطم الأردنية في أسواق الكيان

أفادت صحيفة "قدس" الاخبارية، نقلا عن صحيفة يديعوت أحرونوت، العبرية، أن كافة الأسواق لدى الاحتلال تمتلئ بالطماطم القادمة من الأردن، في ظل النقص الحاد بسبب دمار محصول الاحتلال الصهيوني قرب غزة.

ونقلت عن أحد تجار التجزئة الصهاينة، قوله إنه "لا يوجد تقريبا طماطم محلية، ولسوء الحظ أن المتوفرة أردنية وسعرها أغلى من المحلي".

وأشارت الصحيفة الصهيونية، إلى تقديرات، بأن النقص الحاد سيتواصل لمدة شهر ونصف. وقال أحد التجار، إنه يبيع المنتج الأردني بجانب الصهيوني، ومن الأفضل للزبائن شراء الأخير لكن النقص يتفاقم بسبب ما فعلته المقاومة بنا في الجنوب.

ولفتت "يديعوت"، إلى أن الطماطم الأردنية، متوفرة بكثرة في الأسواق الصهيونية، وتصل عبر صناديق مكتوب عليها: "رائد الهمشري للتجارة.. منتج أردني من قبل سعد طالب".

وأشار أحد الزبائن للصحيفة بالقول: "لا أهتم لمصدر الطماطم، لكنهم يعبرون عن كراهيتهم لنا، فالنوع القادم من تركيا يأتي بعبوات بلاستيكية ولونه شاحب".

وكان أردنيون، تظاهروا بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، أمام وزارة الزراعة، للمطالبة بعدم تصدير الخضراوات إلى دولة الاحتلال الصهيوني، في ظل العدوان على قطاع غزة.