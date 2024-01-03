تيبازة: حروق من الدرجة الثالثة لشخصين في حريق مطبخ

أصيب شخصين بحروق من الدرجة الثالثة، في حريق قارورة لغاز البوتان، وقع اليوم الخميس بمنزل أرضي ببلدية بوسماعيل في تيبازة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببوسماعيل شرقي تيبازة، اليوم على الساعة 16سا 36د ، مدعمة بوحدة القطاع لعين تقورايت، لأجل حريق قارورة لغاز البوتان داخل مطبخ لمنزل أرضي، بحي الكتيبة العمارية ببلدية ودائرة بوسماعيل.

وخلف الحريق ضحيتين من الجنسين تتراوح أعمارهما بين 33 سنة و51 سنة، لهما حروق من الدرج الثالثة في كامل الجسم.

الضحيتان نقلتا من طرف إسعافات الحماية المدنية الى عيادة بوسماعيل.