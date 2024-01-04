الجزائر تدين وتستنكر بشدة

أعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي المزدوج الذي وقع في محافظة كرمان جنوب إيران وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين العزل.

وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية. اليوم "تعرب الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي المزدوج الذي وقع في محافظة كرمان جنوب إيران، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين العزل."

وأضاف البيان أنه "في هذا المصاب الجلل، تؤكد الجزائر على تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الايرانية حكومة وشعبا وتعرب عن تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.