القبض على شقيقين يتاجران بالمخدرات بسطيف

تمكن أفراد أمن دائرة العلمة بسطيف، من وضع حد لنشاط شقيقين يحترفان ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بوسط مدينة العلمة، حيث تم حجز 1.194 كلغ من المخدرات "كيف معالج"، 16 كبسولة من المؤثرات العقلية، إلى جانب مبلغ مالي قدر بــ 23000دج.

وحيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومات من طرف عناصر الضبطية القضائية لأمن دائرة العلمة التابعة لأمن ولاية سطيف، تفيد بوجود شخصين يقومان بترويج المخدرات مستغلان مسكنهما العائلي لتسهيل عملية الترويج و الإخفاء، قامت الضبطية القضائية بإذن من النيابة المحلية، بوضع خطة عمل مكنت من توقيف المشتبه فيهما أمام مسكنهما، أثناء التلمس الجسدي عثر على كبسولة من المؤثرات العقلية و مبلغ مالي قدر بـ 23000دج، ليتم بعد ذلك تفتيش مسكنهما، حيث تم ضبط 12 صفيحة من المخدرات "كيف معالج" كانت مخبأة بإحكام داخل شقة المشتبه فيهما، إلى جانب 15 كبسولة من المؤثرات العقلية.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهما، عن جنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع، قدموا بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف