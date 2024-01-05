بني عباس: حجز مؤثرات عقلية بحوزة مسافر

نجح عناصر الشرطة بائرة إڨلي التابعة لأمن ولاية ولاية بني عباس، من وضع حد لنشاط شخص يحترف ترويج المؤثرات العقلية مع حجز كمية منها .

وكشف بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية بني عباس أن العملية التي أنجزت من طرف عناصر الشرطة بأمن دائرة اقلي، جاءت اثر عملية مراقبة أمنية و إدارية لحافلة لنقل المسافرين بالمدخل الشمالي لمدينة اقلي٬ أين أثناء لفت انتباه قوات الشرطة لشخص مشبوه وبعد مراقبته وتلمسه جسديا ضبط بحوزته علي 135كبسولة كان يخفيها بأنحاء مختلفة بملابسه لتفادي لفت الانتباه وتضليل رجال الامن الا أن قوات الشرطة تفطنت لحيلة المشتبه فيه، ليتم حجز الكمية وتحويله الي المصلحة لاستكمال اجراءات التحقيق.

وأضاف البيان أنه بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم اعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيه عن تهمة حيازة مؤثرات عقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة. وتم تقديمه بموجبه أمام النيابة المختصة التي إحالته للمحاكمة وفق اجراءات المثول الفوري، أين صدر في حقه أمر ايداع بمؤسسة اعادة التربية.