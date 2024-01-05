مستغانم: الإطاحة بشبكة وطنية تنظم رحلات "الحرقة"

فككت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين شبكة وطنية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الضحايا والنصب عليهم، متكونة من أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 23 و41 سنة.

وجاءت العملية، بعد تلقي شكوى من ثلاث ضحايا بخصوص تعرضهم للنصب مع سلبهم مبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم، وهذا بعدما تم إيهامهم بنقلهم إلى الضفة الأخرى عبر البحر انطلاقا من أحد شواطئ مستغانم على متن قارب سريع.

وقد مكنت التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة في ظرف وجيز من تحديد هوية أربعة مشتبه فيهم وتوقيف ثلاثة منهم ينحدرون من ولاية مستغانم ومعسكر.

وعن قضية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة من أجل الحصول بصورة غير مباشرة على منفعة مالية تم تحرير ملف إجراء قضائي ضد سالفي الذكر حيث تم تقديمهم أمام نيابة محكمة مستغانم.