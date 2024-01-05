قتيل و23 جريحا في انقلاب حافلة لانصار شاب تموشنت

اودى حادث مرور اليم لأنصار نادي شباب عين تموشنت بحياة شخص يبلغ من العمر 57 سنة وجرح 23 شخصا اخر تتراوح اعمارهم مابين 16 و56 سنة تم نقلهم الى عيادة قديل ومستشفى اول نوفمبر بوهران ، وهذا اثر إنقلاب حافلة للمناصرين، كانت متجهة من عين تموشنت إلى ولاية مستغانم لحضور هؤلاء مواجهة فريقهم أمام الوداد المحلي. حيث وقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بمدخل بلدية قديل بالقرب من غابة الاسود.وقد سخرت الحماية المدنية لهذه العملية 10 سيارات اسعاف و5 شاحنات و45 عون لاسعاف المصابين . وياتي هذا الحادث بعد اسبوعين تقريبا من الحادث الاليم لحافلة فريق مولودية البيض الذي اودى بحياة شخصين واصلبة عدة لاعبين بجروح في مدخل مدينة السوقر بتيارت.