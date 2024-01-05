حجز كميات ضخمة من الأرز موجه للمضاربة

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس من حجز كمية ضخمة من مادة الأرز موجهة للمضاربة.

وحسب بيان الدرك الوطني، نهار اليوم الجمعة، تعود وقائع القضية إلى قيام أفراد فرقة أمن الطرقات ببودواو بخدمة شرطة الطريق، أين تم توقيف شاحنة محملة بمواد غذائية -أرز- وبعد طلب الوثائق الإدارية من السائق تبين أنه لا يحوز على سجل تجاري أو فاتورة.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم التنقل إلى المستودع التجاري ومقر الشركة القائمة على توزيع مادة الأرز حيث تم معاينة مخالفات متمثلة في قيام صاحب الشركة ببيع السلع المستوردة على حالتها دون توظيبها.

وأسفرت العملية عن حجز505.5 طن من مادة الأرز بقيمة مالية بلغت 5 ملايير و 944 مليون سنتيم أي مايقارب 6 ملايير سنتيم ليتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية.