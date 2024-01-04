الوفاق وصيفا، "سوسطارة" تستفيق و"الحمراوة" يواصلون الغرق

أكد وفاق سطيف نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة وعاد بفوز ثمين من تنقله إلى مدينة مقرة لمواجه النجم المحلي، في افتتاح الجولة الثانية عشر من الرابطة المحترفة الأولى.

وسجل هدف المواجهة الوحيد لحمري في الدقيقة 61 عن طريق ضربة جزاء، ليحقق النادي السطايفي الفوز الثالث على التوالي.

وارتقى النسر الأسود إلى الوصافة برصيد 20 نقطة مع مقابلة متأخرة ضد شباب بلوزداد تجرى هذا الثلاثاء بملعب 8 ماي 45 بسطيف.

من جهته، استفاق اتحاد الجزائر وأطاح بأولمبي الشلف على أرضية ميدانه بنتيجة هدف دون مقابل.

وسجل الهدف الوحيد في المواجهة متوسط الميدان مريلي بطريقة رائعة بعد تنفيذ مخالفة مباشرة سكنت الزاوية التسعين لحارس الأولمبي.

وحقق بطل السوبر الإفريقي الفوز الأول بعد 4 مقابلات في البطولة ما جعله يرتقي للمركز 13 برصيد 11 نقطة مع ثلاثة مواجهات متأخرة، في حين يبقى "الشلفاوة" في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

كما عاد نادي بارادو إلى سكة الانتصارات وأطاح بالمضيف اتحاد سوف بنتيجة ثقيلة استقرت عند 4 أهداف مقابل هدف وحيد.

وبات شبان الأكاديمية في المركز الثالث برصيد 19 نقطة في الوقت الذي تتواصل فيه معاناة الصاعد الجديد القابع في المؤخرة بأربع نقاط فقط.

في مواجهة المراتب الأخيرة، حقق نجم بن عكنون أول فوز له في الموسم، وجاء ذلك على حساب مولودية وهران بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب 20 أوت بالعاصمة.

وأصبح رصيد الصاعد الجديد 7 نقاط في المركز الرابع عشر متجاوزا منافس اليوم، مولودية وهران، الذي تقهقر إلى المركز قبل الأخير بست نقاط فقط مع مقابلتين متأخرتين.

في آخر مقابلة أجريت اليوم، تعثر شباب قسنطينة على أرضية ميدانه أمام اتحاد بسكرة بهدف في كل شبكة مضيعا فرصة الالتحاق بالمرتبة الثالثة.

النتائج:

الجمعة 5 يناير 2024 :

اتحاد سوف- نادي بارادو 1-4

نجم مقرة - وفاق سطيف 0-1

نجم بن عكنون- مولودية وهران 2-1

اولمبي الشلف- اتحاد الجزائر 0-1

شباب قسنطينة- اتحاد بسكرة 1-1

السبت 6 يناير 2024:

شبيبة الساورة- اتحاد خنشلة

مولودية الجزائر - شبيبة القبائل

أجلت إلي موعد لاحق:

مولودية البيض -شباب بلوزداد

الترتيب ن ل

1. مولودية الجزائر 28 11

2. وفاق سطيف 20 11

3. شبيبة الساورة 19 11

--. نادي بارادو 19 12

5. شباب قسنطينة 17 11

6. شباب بلوزداد 16 8

--. اتحاد خنشلة 16 11

--. اتحاد بسكرة 16 11

9. مولودية البيض 15 10

--. أولمبي الشلف 15 12

--. نجم مقرة 15 12

12. شبيبة القبائل 14 10

13. اتحاد الجزائر 11 9

14. نجم بن عكنون 7 11

15. مولودية وهران 6 10

16. واد سوف 4 12.