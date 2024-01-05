نهاية أسبوع دموية في الطرقات

تدخلت الحماية المدنية، مساء اليوم، على الساعة 13سا50د، من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 23 على مستوى منطقة حمدة ببلدية ودائرة الأغواط، حيث خلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 39 سنة وإصابة شخصين بجروح مختلفة يبلغان من العمر 20 و30 سنة تم إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى 240 سرير، أما الضحية المتوفية فتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث.

للإشارة فقد سجلت المصالح المختصة نهاية هذا الأسبوع الذي يتزامن وانتهاء العطلة الشتوية وتساقط الأمطار بعدة ولايات الكثير من حوادث المرور وحالات دهس من طرف السيارات بولايات سعيدة، وهران، المدية، سطيف، معسكر، تلمسان، غليزان وخنشلة، تمنراست والأغواط أودت بحياة عشرة أشخاص وجرح ما لا يقل عن 47 شخصا آخر بجروح متفاوتة.