الجبهة الشعبية تدعو لعزل الاحتلال دولياً

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أهمية الجهود المبذولة لملاحقة الكيان الصهيوني ومجرمي الحرب من قادته أمام المحاكم الدولية حسب اختصاصاتها.

وتوجهت الجبهة في بيان لها بالتحية لدولة جنوب أفريقيا والدول الشريكة والداعمة للشكوى التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني وحرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة.

ودعت الجبهة، الدول العربية للقيام بدورها وواجباتها فيما يتعلق بمحاكمة الكيان وقادته، وعزله دولياً وفرض المقاطعة والعقوبات عليه، خصوصاً تلك الدول التي يستهدفها المحتل بمخططات العدوان، و بمشاريع تهجير الفلسطينيين إليها.

وقالت الجبهة إن المجتمع الدولي والنظام العالمي بمؤسساته المختلفة قد أثبت سقوطه الأخلاقي في تعامله مع حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، وأن الكيان الصهيوني حظي بغطاء ودعم كامل لمواصلة ارتكاب المذابح بحق أهلنا في غزة.

واعتبرت الجبهة أن الجهود القانونية ركن مهم في المعركة مع الاحتلال، بجانب كل أشكال المقاومة الأخرى، داعية في الوقت ذاته لتصعيد النضال الشعبي بكل أشكاله ضد الاحتلال وداعميه، وكذلك لارتقاء الموقف العربي الرسمي والشعبي لمستوى التحدي المصيري الذي يواجهه شعبنا وأمتنا.