القبة وآقبو يحافظان على الصدارة

حافظ أولمبي آقبو ورائد القبة على الصدارة بعد إجراء مواجهات الجولة العاشرة من الرابطة الثانية لكرة القدم، اليوم الجمعة.

في مجموعة وسط-شرق، حقق أولمبي آقبو فوزا على أرضية ميدانه عندما استقبل جمعية عين مليلة (3-1)، محافظا على فارق الثلاث نقاط الذي يفصله عن الوصيف شباب برج منايل الفائز بدوره على مولودية العلمة (1-0).

في مجموعة وسط-غرب، عمق رائد القبة الفارق عن الوصيف ترجي مستغانم إلى 3 نقاط مستغلا تعثر الأخير في بوفاريك بنتيجة سلبية بعدما حسم الداربي العاصمي ضد النصرية بهدف سجله المخضرم يحيى شريف.

النتائج والترتيب:

مجموعة وسط-شرق:

الجمعة 5 يناير:

أولمبي آقبو - جمعية عين مليلة 3-1

اتحاد عنابة - مولودية باتنة 1-3

شباب باتنة - اتحاد الحراش 2-1

شباب برج منايل - مولودية العلمة 1-0

وفاق سور الغزلان - جمعية الخروب 2-1

هلال شلغوم العيد - اتحاد خميس الخشنة 1-1

السبت 6 يناير:

مولودية قسنطينة - نجم التلاغمة

أولمبي المقرن - اتحاد ورقلة

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي آقبو 25 10

2. شباب برج منايل 22 10

3. شباب باتنة 20 10

4. اتحاد خميس الخشنة 18 10

--. مولودية باتنة 18 10

6. هلال شلغوم العيد 15 10

7. مولودية قسنطينة 14 9

--. نجم التلاغمة 14 9

9. اتحاد ورقلة 12 9

--. وفاق سور الغزلان 12 10

11. مولودية العلمة 9 10

--. جمعية الخروب 9 10

13. أولمبي المقرن 8 9

14. جمعية عين مليلة 6 10

15. اتحاد الحراش 5 10

16. اتحاد عنابة 4 10.

مجموعة وسط-غرب:

الجمعة 5 يناير:

رائد القبة - نصر حسين داي 1-0

جمعية وهران - نجم القليعة 2-1

غالي معسكر - أولمبي المدية 2-1

شباب المشرية - شبيبة تيارت 0-0

وداد مستغانم - شباب تموشنت 1-1

وداد بوفاريك - ترجي مستغانم 0-0

أمل الأربعاء - صفاء خميس مليانة 2-0

السبت 6 يناير:

مستقبل وادي سلي - شباب غير العبادلة

الترتيب نقاط لعب

1. رائد القبة 25 10

2. ترجي مستغانم 22 10

3. غالي معسكر 20 10

4. نجم القليعة 17 10

--. شباب تموشنت 17 10

6. جمعية وهران 15 10

7. صفاء خميس مليانة 13 10

--. وداد مستغانم 13 10

9. نصر حسين داي 12 10

10. مستقبل واد سلي 11 9

--. شبيبة تيارت 11 10

12. شباب المشرية 10 10

13. أولمبي المدية 9 10

--. وداد بوفاريك 9 10

--. أمل الأربعاء 9 10

16. شباب غير العبادلة 4 9.