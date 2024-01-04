القبة وآقبو يحافظان على الصدارة

حافظ أولمبي آقبو ورائد القبة على الصدارة بعد إجراء مواجهات الجولة العاشرة من الرابطة الثانية لكرة القدم، اليوم الجمعة.
في مجموعة وسط-شرق، حقق أولمبي آقبو فوزا على أرضية ميدانه عندما استقبل جمعية عين مليلة (3-1)، محافظا على فارق الثلاث نقاط الذي يفصله عن الوصيف شباب برج منايل الفائز بدوره على مولودية العلمة (1-0).
في مجموعة وسط-غرب، عمق رائد القبة الفارق عن الوصيف ترجي مستغانم إلى 3 نقاط مستغلا تعثر الأخير في بوفاريك بنتيجة سلبية بعدما حسم الداربي العاصمي ضد النصرية بهدف سجله المخضرم يحيى شريف.
النتائج والترتيب:
مجموعة وسط-شرق:
الجمعة 5 يناير:
أولمبي آقبو - جمعية عين مليلة 3-1
اتحاد عنابة - مولودية باتنة 1-3
شباب باتنة - اتحاد الحراش 2-1
شباب برج منايل - مولودية العلمة 1-0
وفاق سور الغزلان - جمعية الخروب 2-1
هلال شلغوم العيد - اتحاد خميس الخشنة 1-1
السبت 6 يناير:
مولودية قسنطينة - نجم التلاغمة
أولمبي المقرن - اتحاد ورقلة
الترتيب نقاط لعب
1. أولمبي آقبو 25 10
2. شباب برج منايل 22 10
3. شباب باتنة 20 10
4. اتحاد خميس الخشنة 18 10
--. مولودية باتنة 18 10
6. هلال شلغوم العيد 15 10
7. مولودية قسنطينة 14 9
--. نجم التلاغمة 14 9
9. اتحاد ورقلة 12 9
--. وفاق سور الغزلان 12 10
11. مولودية العلمة 9 10
--. جمعية الخروب 9 10
13. أولمبي المقرن 8 9
14. جمعية عين مليلة 6 10
15. اتحاد الحراش 5 10
16. اتحاد عنابة 4 10.
مجموعة وسط-غرب:
الجمعة 5 يناير:
رائد القبة - نصر حسين داي 1-0
جمعية وهران - نجم القليعة 2-1
غالي معسكر - أولمبي المدية 2-1
شباب المشرية - شبيبة تيارت 0-0
وداد مستغانم - شباب تموشنت 1-1
وداد بوفاريك - ترجي مستغانم 0-0
أمل الأربعاء - صفاء خميس مليانة 2-0
السبت 6 يناير:
مستقبل وادي سلي - شباب غير العبادلة
الترتيب نقاط لعب
1. رائد القبة 25 10
2. ترجي مستغانم 22 10
3. غالي معسكر 20 10
4. نجم القليعة 17 10
--. شباب تموشنت 17 10
6. جمعية وهران 15 10
7. صفاء خميس مليانة 13 10
--. وداد مستغانم 13 10
9. نصر حسين داي 12 10
10. مستقبل واد سلي 11 9
--. شبيبة تيارت 11 10
12. شباب المشرية 10 10
13. أولمبي المدية 9 10
--. وداد بوفاريك 9 10
--. أمل الأربعاء 9 10
16. شباب غير العبادلة 4 9.