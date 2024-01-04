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رياضة

القبة وآقبو يحافظان على الصدارة

5 جانفي 2024 ()
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حافظ أولمبي آقبو ورائد القبة على الصدارة بعد إجراء مواجهات الجولة العاشرة من الرابطة الثانية لكرة القدم، اليوم الجمعة.

في مجموعة وسط-شرق، حقق أولمبي آقبو فوزا على أرضية ميدانه عندما استقبل جمعية عين مليلة (3-1)، محافظا على فارق الثلاث نقاط الذي يفصله عن الوصيف شباب برج منايل الفائز بدوره على مولودية العلمة (1-0).

في مجموعة وسط-غرب، عمق رائد القبة الفارق عن الوصيف ترجي مستغانم إلى 3 نقاط مستغلا تعثر الأخير في بوفاريك بنتيجة سلبية بعدما حسم الداربي العاصمي ضد النصرية بهدف سجله المخضرم يحيى شريف.   

 

النتائج والترتيب:

 

مجموعة وسط-شرق:

الجمعة 5 يناير:

أولمبي آقبو - جمعية عين مليلة              3-1

اتحاد عنابة - مولودية باتنة                  1-3     

شباب باتنة - اتحاد الحراش                  2-1

شباب برج منايل - مولودية العلمة          1-0

وفاق سور الغزلان - جمعية الخروب       2-1

هلال شلغوم العيد - اتحاد خميس الخشنة    1-1

السبت 6 يناير:

مولودية قسنطينة - نجم التلاغمة 

أولمبي المقرن - اتحاد ورقلة

الترتيب                        نقاط    لعب

1. أولمبي آقبو               25   10

2. شباب برج منايل        22   10

3. شباب باتنة               20   10

4. اتحاد خميس الخشنة     18   10

--. مولودية باتنة             18  10

6. هلال شلغوم العيد        15   10 

7. مولودية قسنطينة         14   9 

--. نجم التلاغمة             14   9 

9. اتحاد ورقلة               12   9

--. وفاق سور الغزلان      12   10

11. مولودية العلمة          9    10  

--. جمعية الخروب          9    10

13. أولمبي  المقرن         8    9

14. جمعية عين مليلة       6    10

15. اتحاد الحراش          5    10

16. اتحاد عنابة             4    10.

 

مجموعة وسط-غرب:

الجمعة 5 يناير:

رائد القبة - نصر حسين داي        1-0    

جمعية وهران - نجم القليعة                  2-1

غالي معسكر - أولمبي المدية        2-1

شباب المشرية - شبيبة تيارت               0-0

وداد مستغانم - شباب تموشنت              1-1

وداد بوفاريك - ترجي مستغانم              0-0

أمل الأربعاء - صفاء خميس مليانة         2-0

السبت 6 يناير:

مستقبل وادي سلي - شباب غير العبادلة

الترتيب                    نقاط     لعب

1. رائد القبة              25   10

2. ترجي مستغانم        22   10

3. غالي معسكر         20    10

4. نجم القليعة            17   10

--. شباب تموشنت        17   10

6. جمعية وهران         15   10

7. صفاء خميس مليانة   13    10

--. وداد مستغانم          13   10

9. نصر حسين داي      12    10

10. مستقبل واد سلي     11    9

--. شبيبة تيارت          11    10

12. شباب المشرية       10    10

13. أولمبي المدية         9     10

--. وداد بوفاريك          9     10

--. أمل الأربعاء           9    10

16. شباب غير العبادلة   4    9.

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