نصر الله: استهداف الضاحية الجنوبية لن يمر دون رد

قال أمين عام حزب الله حسن نصر الله، إن ما حصل من خرق كبير وخطير للضاحية الجنوبية لبيروت “لا يمكن أن يمر ولن يكون بلا رد وبلا عقاب والقرار هو للميدان”. في اشارة لاغتيال نائب رئيس مكتب حماس السياسي صالح العاروري الذي اغتيل و6 من كوادر الحركة بثلاثة صواريخ من مسيرة صهيونية، استهدفت مقرا للحركة في ضاحية بيروت الجنوبية .

وأضاف نصر الله في كلمة متلفزة خلال حفل تأبين القيادي بالحزب محمد ياغي في بعلبك شرق لبنان: "عندما يكون الاستهداف في لبنان والضاحية الجنوبية نحن لا يمكن أن نسلم بهذا الخرق الكبير والخطير".



وأضاف: "قطعا لن يكون استهداف الشيخ صالح العاروري بلا رد والقرار الآن هو في يد الميدان وهو الذي سيرد على هذا الاستهداف".



وتابع نصر الله: "إذا سكتنا على قتل العاروري فسيصبح لبنان مكشوفاً والرد آتٍ لا محالة".