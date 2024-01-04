مدرب رين يتحدث عن إصابة غويري

رد مدرب نادي رين، جوليان ستيفان، خلال ندوة صحفية ظهر اليوم الجمعة، على التصريح الأخير للمدرب الوطني جمال بلماضي، الذي أكد عدم إعلام طاقمه مسبقا بشأن إصابة أمين غويري، والذي غادر تربص "الخضر" مضيعا المشاركة في "الكان" المقرر إقامتها في كوت ديفوار ابتداء من 13 جانفي الحالي.

وقال التقني الفرنسي بخصوص غويري: "إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة، فهو الخاسر الأول في القصة، رفقة المنتخب، ونحن أيضًا لأنه كان هناك ما قبل كليرمون وما بعده (3-1، 20 ديسمبر)، بعد هذه المباراة، كان يعاني من آلام في الركبة ظهرت بشكل ملحوظ، وبعد ذلك كان هناك اتصال فوري بين طاقم نادي رين ومسؤولي المنتخب، لذلك تم إعطاء التفاصل في تلك اللحظة".

وأضاف ستيفان: "كان علينا أن نرى إذا ما كانت فترة التوقف تسمح له بالتعافي بشكل كافٍ لكن الأمر لم يكن كذلك. سيغيب في نهاية هذا الأسبوع عندما نستقبل نادي نيس (13 جانفي) وسيتبع بروتوكولًا طبيًا للتعافي مما سيبعده عن الملعب لبضعة أسابيع. كم من الوقت بالضبط، لا نعرف".