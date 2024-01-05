اضطراب جوي يجتاح 31 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من اضطراب جوي قوي يجتاح معظم مناطق شمال البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة لذات المصالح، أن هبوب رياح قوية بسرعة تتراوح بين 60 و70كلم/ سا تستمر إلى غاية الساعة 15:00 اليوم السبت بكل من الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، بسكرة وباتنة وام البواقي، تبسة، خنشلة، الوادي، المغيير، تقرت وغرداية.

ويستمر هبوب رياح قوية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/ سا إلى غاية الساعة 21:00 بولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، بالإضافة الى الجزائر العاصمة، تيبازة.

كما ستستمر تساقط الثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 1000 متر، ويتراوح سمكها بين 10 و15 سم وذلك إلى غاية الساعة 06:00 من صبيحة يوم غد الأحد، بولايات بومرداس، تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل وميلة.

فيما ستشهد المرتفعات التي يصل علوها 1000 متر. ثلوج كثيفة، يتراوح سمكها بين 05 و10سم، البليدة. المدية، عين الدفلى، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة، وذلك إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت.

كما ستشهد بعض الولايات استمرار تساقط أمطار غزيرة مرفوقة ببرد، تتراوح كميتها ما بين 20 و30 ملم وقد تتعدى 40 ملم محليا، وذلك إلى غاية الساعة 21:00 ليلا على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، عين الدفلى، بومرداس، المدية والبويرة.

وتستمر تساقط أمطار غزيرة تتعدى 60 ملم محليا، على ولاية تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس، وذلك إلى غاية منتصف نهار الأحد.