تراكم الثلوج تسبب في غلق هذه الطرق

تسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المناطق الشمالية للوطن في غلق عدة طرق ومحاور بولايتي البويرة وتيزي وزو، بالاضافة الى ولايتي بجاية وسطيف.

وبسبب تراكم الثلوج سجلت مصالح الدرك الوطني، غلق الطرق التالية بولايتي البويرة وتيزي وزو:

تيزي وزو :

- الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن

- الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي

- الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولان بلدية إيبودرارن

- الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إليلتن

- الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى إشلاظن بلدية أيلولة أومالو

- الطريق الولائي رقم 251 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فج الشريعة بلدية بن زيكي

- الطريق الولائي رقم 128الرابط بين بلديتي بوغني و ذراع بن خدة بالضبط على مستوى قنطيجة بلدية معاتقة

البويرة :

- الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو

- الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ، بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال بلدية الصحاريج

- الطريق الوطني رقم 33الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو على مستوى منطقتي لاكوكار بلدية بشلول، وتيكجدة بلدية الأسنام

بجاية:

- الطريق الوطني رقم 26أ الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى بلدية شلاطة

سطيف:

- الطريق الوطني رقم 76 الرابط بين ولايتي سطيف و برج بوعريريج ،بالضبط على مستوى المكان المسمى عنصر أزلو بلدية قنزات،

- أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور