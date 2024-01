Fortes pluies et neige dans 31 wilayas du pays

Les services météorologiques prévoient de fortes pluies sur la majeure partie du nord du pays.

Le BMS précise que des vents forts entre 60 et 70 km/h souffleront jusqu’à 15h sur les wilayas de Djelfa, M’sila, Ouled Djellal, Biskra, Batna, Oum El Bouaghi, Tébessa, Kenchela, El Oued, El M’ghair, Touggourt, Ghardaia et jusqu’à 21h sur les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia, Skikda, Annaba, El Tarf, Alger et Tipaza.

Des chutes de neige de 10 à 15cm sont également prévues sur les hauteurs à partir de 1000m d’altitude, jusqu’à 06h dimanche matin, dans les wilayas de Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Bejaia, Jijel, Mila et jusqu’à la mi-journée dans les wilayas de Blida, Médéa, Ain Defla, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa.

Des fortes pluies de 20 à 40mm accompagnées de grêle concerneront jusqu’à 21h les wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Ain El Defla, Boumerdes, Médéa et Bouira.

De fortes pluies dépassant 60 mm concerneront également jusqu’à dimanche 12h, les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras.