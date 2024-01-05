حقيقة "النتن ياهو"

وجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس رسالة إلى عائلات الجنود الأسرى لديها.

وجاء في رسالة القسام قولهم: "إلى عائلات جنود الأسرى احذروا، "نتيناهو" لا يهتم بموت كل الجنود الأسرى"

وأضافت القسام:" لأن أخاه يونتان قتل أثناء عملية تحرير أسرى، ويقول لكم بشكل واضح ذوقوا ما ذقت بموت أخي"

تابعت: "لا تثقوا به"

وبعد 91 يومًا على طوفان الأقصى، لم يستطع الاحتلال الصهيوني تحرير أي أسير لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ويوناتان نتنياهو قتل في عملية عنتيبي، التي وقعت يوم 4 جويلية 1976 بالمطار الأوغندي عنتيبي الذي حملت اسمه، حيث أرسل الاحتلال قوات كوماندوز إلى المطار لتحرير رهائن طائرة اختطفها فلسطينيون ورفقاء لهم كانت متجهة من تل أبيب المحتلة إلى باريس، وانتهت العملية بمقتل المختطفين و3 رهائن إلى جانب جنود أوغنديين والضابط يوناتان شقيق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين النتن ياهو.