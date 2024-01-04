وزارة الصحة .. بيان هام بخصوص كوفيد-19

حذرت وزارة الصحة من بعض التصريحات التي تهدف إلى التهويل بخصوص الحالة الوبائية في الجزائر، مؤكدة أن عدد حالات كوفيد 19 المسجلة عادية ولا تدعو إلى القلق.

وجاء في بيان الوزارة: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات مغلوطة ومنسوبة لأحد أساتذة الطب بالعاصمة مفادها ظهور حالات كوفيد ذات تأثير كبير على المواطنين تنتشر بسرعة فائقة بينهم مما أثار تساؤلات عند البعض منهم".

واضاف ذات البيان: "بهذا الصدد تعلم وزارة الصحة أنه لا وجود على الإطلاق لهذه التصريحات و أنها لم تصدر عن هذا الأستاذ إطلاقا و لا عن أي هيئة مخولة بذلك. كما تنهي إلى علم كافة المواطنين أن الوضعية عادية جدا و لم تسجل إلا حالة أو حالتي إصابة يوميا بكوفيد -19".

وفي الختام، دعت وزارة الصحة الجميع إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار هذه التصريحات والمعلومات التي لا أساس لها من الصحة غرضها الوحيد إثارة الهلع بين المواطنين.