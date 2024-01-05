منافس "الخضر" يتعادل مع الكونغو الديمقراطية

تعادل المنتخب الأنغولي مع نظيره من الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، بنتيجة سلبية (0-0) في مقابلة ودية أقيمت في الإمارات، تحضيرا لكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في 13 جانفي الحالي بكوت ديفوار.

وسيواجه المنتخب الأنغولي، المنافس الأول لـ"الخضر" في "الكان"، نظيره البحريني، الأربعاء المقبل، في مقابلة ودية ثانية قبل مغادرة الإمارات نحو كوت ديفوار.

وسيواجه المنتخب الوطني منتخب أنغولا يوم 15 جانفي الحالي بمدينة بواكي في إطار مقابلات المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا.

وكان المنافس الثاني لزملاء محرز في المنافسة، منتخب بوركينافاسو، قد انهزم أمس أمام نظيره الإيراني بنتيجة هدفين مقابل هدف.