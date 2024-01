Covid-9 : Communiqué important du ministère de la santé

Le ministère de la Santé a affirmé, samedi dans un communiqué, que la situation relative à la prévalence du Covid-19 était "tout à fait ordinaire", démentant toutes les informations relayées au sujet de l'apparition de prétendus cas "à très fort impact sur les citoyens"

"Certains réseaux sociaux ont relayé des déclarations fallacieuses attribuées à un professeur de médecine à Alger, faisant état de l'apparition de cas de Covid-19, très contagieux et à très fort impact sur les citoyens, suscitant un sentiment d'inquiétude chez ces derniers", lit-on dans le communiqué.

"Ces déclarations sont complètement infondées et n'ont pas été proférées par ce professeur, ni émané d'une quelconque instance habilitée à le faire", a souligné le ministère.

Le ministère porte à la connaissance des citoyens que la situation est "tout à fait ordinaire" et "le taux d'incidence est de 1 à 2 cas d'atteinte par jour", appelant "à ne pas faire cas de ces déclarations et informations infondées, dont le seul but et de semer la panique parmi les citoyens".