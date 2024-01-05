وفاة المجاهدة شعبان فاطمة

انتقلت الى رحمة الله المجاهدة شعبان فاطمة عن عمر ناهز الـ83 سنة، حسب ما علم اليوم السبت لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وقد التحقت الفقيدة التي هي من مواليد 1941 بولاية تيزي وزو، بالمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني سنة 1959، وهي شقيقة الشهيد شعبان أحمد، ضابط جيش التحرير الوطني، وأرملة المجاهد قاسيمي بشير، عضو فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيدة، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد روحها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.