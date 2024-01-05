آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

وفاة المجاهدة شعبان فاطمة

6 جانفي 2024 ()
+ -

انتقلت الى رحمة الله المجاهدة شعبان فاطمة عن عمر ناهز الـ83 سنة، حسب ما علم اليوم السبت لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وقد التحقت الفقيدة التي هي من مواليد 1941 بولاية تيزي وزو، بالمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني سنة 1959، وهي شقيقة الشهيد شعبان أحمد، ضابط جيش التحرير الوطني، وأرملة المجاهد قاسيمي بشير، عضو فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيدة، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد روحها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    الجزائر تحتج على بيان كتابة الدولة الأمريكية

    7448 قراءة
  • 3

    سقوط مفاجئ لديلور وهلع على أرضية الميدان(فيديو)

    4951 قراءة
  • 4

    رئيس الجمهورية يعزي

    4201 قراءة
  • 5

    اضطراب جوي يجتاح 31 ولاية

    3536 قراءة