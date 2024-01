Rapport d’Etat américain sur la liberté de culte : L’Algérie proteste

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a exprimé, samedi, ses profonds regrets concernant les informations erronées et inexactes sur l'Algérie, contenues dans le dernier communiqué du Secrétariat d'Etat américain sur la liberté de culte, indique un communiqué du ministère.

"Dans un entretien téléphonique avec son homologue américain, M. Antony Blinken, M. Attaf a souligné que le communiqué avait omis les efforts consentis par l'Algérie en vue de consacrer le principe de liberté de culte et de pratique religieuse, un principe garanti par la Constitution algérienne de manière claire et sans équivoque", précise la même source.

Le ministre a, également, évoqué "le dialogue engagé par notre pays avec les Etats-Unis à cet égard, et l'expression, à plusieurs reprises, de sa disponibilité à recevoir l'ambassadeur itinérant américain pour la liberté de religion dans le monde, en vue de mettre la lumière sur les faits, outre l'engagement effectif de l'Algérie à préserver le principe de liberté de culte conformément à ces obligations internationales y afférentes", conclut le communiqué.