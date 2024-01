Décès de la moudjahida Chaâbane Fatma

La moudjahida Chaâbane Fatma est décédée à l'âge de 83 ans, a-t-on appris samedi auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Née en 1941 à Tizi Ouzou, la défunte a rejoint l'organisation civile du Front de libération nationale (FLN) en 1959. Elle était la sœur du moudjahid Chaâbane Ahmed, officier de l'Armée de libération nationale (ALN), et la veuve du moudjahid Kacimi Bachir, membre de la Fédération de France du FLN.

En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a présenté ses sincères condoléances à la famille de la défunte, priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis.