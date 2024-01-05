مخطط صحي خاص لأنصار "الخضر"



وضعت وزارة الصحة مخططا صحيا خاصا لضمان تنقل أنصار الفريق الوطني الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم.

وحسب بيان للوزارة، فإن "الأنصار المتنقلين إلى كوت دي فوار لحضور الحدث المنظم في الفترة ما بين 13 جانفي و 11 فيفري 2024، لتشجيع المنتخب الوطني، وجب عليهم الخضوع إلى جملة من الاجراءات المتخذة في هذا الخصوص ضمانا لسلامة المناصرين قبل وأثناء و بعد فترة إقامتهم في البلد المستضيف".

وأضاف نفس المصدر، بأن "الاجراءات تتمثل في التلقيح الإجباري ضد الحمى الصفراء لأن الإستفادة من التلقيح كفيلة بتوفير الحماية اللازمة ضد هذا المرض ويكون ذلك قبل مغادرة أرض الوطن، حيث يمكن للمستفيدين من التلقيح ضد الحمى الصفراء الحصول على دفتر التلقيح الدولي."

ومن الإجراءات أيضا "العلاج الوقائي الكيميائي ضد الملاريا، حيث يوصى به بشدة، ويعتمد على تناول الأدوية المخصصة لذلك قبل وأثناء وبعد فترة الإقامة في البلد المستضيف لكأس أمم أفريقيا".

في هذا الصدد، ذكرت وزارة الصحة بالمراكز المخصصة لعملية التلقيح ضد الحمى الصفراء و العلاج الوقائي ضد الملاريا وهي "الجزائر العاصمة: معهد باستور الحامة – المركز الاستشفائي الجامعي بباب الواد – المؤسسة الاستشفائية المتخصصة القطار، وفي وهران: المؤسسة العمومية للصحة الجوارية الواجهة البحرية، أما بعنابة: المؤسسة العمومية للصحة الجوارية مصلحة الوقاية، والعيادة متعددة الخدمات العربي خروف".

كما دعت الوزارة إلى "ضرورة إحترام الإجراءات الوقائية الإحترازية طوال فترة الإقامة من خلال : ارتداء القناع الواقي عند الضرورة، الغسل المتكرر والجيد لليدين بالصابون أو السائل المطهر، وضرورة الحماية من الأمراض المنقولة جنسيا و عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز"، اضافة، حسب البيان إلى "احترام إجراءات النظافة الغذائية، من تناول المياه المعدنية، غسل الفواكه والخضر بمياه الصالحة للشرب، وغسل اليدين بشكل متكرر".

ومن توصيات الوزارة "أهمية الحماية من لدغات الحشرات، من خلال إرتداء ملابس خفيفة ومغطية (أكمام طويلة وسراول وأحذية مغلقة)، استخدام المنتجات الطاردة للحشرات (مستحضرات، بخاخ، كريمات) على الأجزاء المكشوفة وتجديد التطبيق بانتظام"، إضافة إلى "الأهمية القصوى في الاستشارة الفورية في حالة الحمى أثناء الإقامة و بعد العودة".