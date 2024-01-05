تعثر جديد للرائد و"السيسكاوة" يفاجئون الساورة

توصلت، اليوم السبت، مقابلات الجولة الثانية عشر من الرابطة المحترفة الأولى بإجراء مواجهتين، شهدتا تعثر جديد للرائد، مولودية الجزائر، في الكلاسيكو أمام شبيبة القبائل بعد التعادل في الديربي الأسبوع الماضي، فيما فاجأ اتحاد خنشلة نظيره شبيبة الساورة وحرمه من استعادة الوصافة.

وفشلت كتيبة التقني الفرنسي، باتريس بوميل، في تحقيق الفوز للمقابلة الثانية على التوالي واكتفت بالتعادل في قمة الجولة التي جمعتها بشبيبة القبائل على ملعب 5 جويلية، في أول مواجهة دون النجم يوسف بلايلي المتواجد رفقة "الخضر" في لومي استعدادا للمشاركة في كاس الأمم الإفريقية.

وافتتح المتألق زكريا نعيجي باب التسجيل في الدقيقة 38 بعدما استقبل توزيعة زميله موالي على الطائر، مسكنا الكرة في شباك حارس "الكناري"، ثم عدل البديل الغابوني ماتوتي في الدقيقة 89 بعد تمريرة من البديل الآخر عمران.

وتبقي هذه النتيجة مولودية الجزائر في الريادة برصيد 29 نقطة وبفارق تسع نقاط عن الوصيف وفاق سطيف، فيما رفع أسود جرجرة رصيدهم إلى النقطة 15 في المركز الحادي عشر.

في مقابلة أخرى، ألحق اتحاد خنشلة أول هزيمة بشبيبة الساورة على أرضية ميدانها منذ انطلاقة الموسم.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المتألق أسامة قادور في الدقيقة 74 بعدما راوغ لاعبين من المنافس ثم توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد برجله اليسرى في شباك ناديه السابق.

وسمحت هذه النتيجة لـ"السيسكاوة" بالارتقاء إلى المركز الثالث برصيد19 نقطة، رفقة نادي بارادو وشبيبة الساورة، هذه الأخيرة ضيعت فرصة استعادة المركز الثاني من وفاق سطيف.