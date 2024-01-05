إجراءات صارمة لضمان تموين السوق في رمضان

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب_زيتوني، السبت، على أشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة وترقية الصادرات. وحسب بيان للوزارة، فإن "اللقاء خُصص لتقييم أداء إطارات القطاع للمصالح الخارجية والمركزية، والتحضير لشهر رمضان الكريم ورسم خريطة الطريق الخاصة بالقطاع لسنة 2024." وحسب نفس المصدر، فقد وضع مخطط خاص بالتمويت من خلال "الانتهاء من وضع الخارطة الوطنية للتوزيع مع ضرورة ادراج الأسعار الهيكلية لكل مادة، قبل نهاية شهر جانفي الجاري، وإطلاق المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي مع ضرورة إحصاء كل القدرات الإنتاجية ووضع بيانات حقيقية غير مغلوطة، وهذا بدءً من الأحد 14 جانفي 2024 على أن تنتهي شهر جوان 2024 مع تقييم مرحلي لمدى تقدم العملية كل شهر". وكشف البيان عن "الانتهاء من وضع الخارطة الوطنية لشبكة التوزيع الخاصة بالمنتجات الواسعة الاستهلاك، وضرورة ادراج الأسعار المعتمدة لكل منتوج على جميع المستويات (منتج أو مستورد، موزع تاجر الجملة، تاجر التجزئة) قبل 15 فيفري 2024، والانتهاء كلياً من مشكل التذبذبات في كل المنتجات". ومن التوصيات أيضا "متابعة ميدانية صارمة لعملية توزيع اللحوم المستوردة واحترام السعر المحدد من طرف الدولة (1200 دج) وذلك من خلال تتبع المسار وهياكل السعر من المستورد الى الجزار". وأكدت الوزارة أيضا على "ضرورة وضع على مستوى كل مدير ولائي، سِجل يتضمن قائمة الموزعين لكل المواد ذات الاستهلاك الواسعة الإستهلاك، مع بياناتهم لمتابعة لمسار التوزيع ومستوى المخزونات في كل منتوج." وبخصوص التحضيرات الخاصة بشهر رمضان، أوضحت الوزارة ضرورة "مباشرة التحضيرات الخاصة بالشهر الفضيل، مع وضع برنامج تموين حسب كل ولاية وتحديد مصادر التموين وموقعها"، إضافة إلى "وضع برنامج المعارض الجوارية الخاصة بشهر رمضان وذلك 15 يوم قبل بداية الشهر الفضيل، بالتنسيق مع السادة الولاة وغرف التجارة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من التجار، قصد ضمان تموين الساكنة، وضرورة التنسيق مع مديريات التضامن الوطني والجمعيات لتأطير عملية توزيع قفة رمضان وذلك لتفادي الاختلالات في التموين في بعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل، وأخيرا تنظيم معارض عبر كل الولايات للبيع بالتخفيض".