ادرار: نادي مركز تامست يتوج بدورة مؤسسات الشباب

توج نادي مركز الشباب لبلدية تامست الواقعة هلى بعد 50 كلم جنوب مقر الولاية ادرار بكأس الدورة الرياضية لمؤسسات الشباب عبر الولاية والتى بنظمها ديوان مؤسسات الشباب لولاية ادرار، وذالك بعد تفوقة في اللقاء النهائ الذي جرى اليوم بملعب اول نوفمبر وسط مدينة ادرار على فريق نادي دار الشباب لبلدية رقان بهدف لصفر ( 1-0)

وجرت اطوار فعاليات هاته الدورة خلال فصل الصيف ، في حين تم اجراء مرحلتي النصف النهائي والنهائي تزامنا والعطلة المدرسية ، وشارك فيها 16 فريق من الشباب المنخرطين في دور ومراكز الشباب بالولاية يمثلون كل بلديات الولاية.