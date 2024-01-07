ثلوج كثيفة وأمطار على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية وثلوج كثيفة، على عدة ولايات في شرق ووسط الوطن.

وأوضحت ذات المصالح، في نشرية خاصة، أن أمطارا رعدية ستستمر في التساقط على تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس، ويستمر ذلك إلى غاية الثالثة زوالا من يوم غد الاثنين .

وفي نشرية أخرى، أفادت ذات المصالح بتساقط ثلوج على ولايات سكيكدة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، بويرة وتيزي وزو. وتمتد صلاحية النشرية بداية من الساعة السادسة مساء إلى منتصف نهار يوم غد الإثنين.