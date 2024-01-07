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مجتمع

هذه الطرق مغلقة

7 جانفي 2024 ()
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كشفت مصالح الدرك الوطني عن قائمة الطرق المغلقة، بسبب التقلبات الجوية الأخيرة. وأوضحت ذات المصالح عبر صفحتها الرسمية في الفايسبوك "طريقي"، أن تراكم الثلوج أدى إلى غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن،

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي، الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية ايبودرارن،

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إليلتن .

وعلى مستوى ولاية البويرة ، أدى تراكم الثلوج إلى غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو، الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو على مستوى منطقتي لاكوكار بلدية بشلول، وتيكجدة بلدية الأسنام .

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