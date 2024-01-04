البليدة: تصدير منتجات فلاحية نحو أوروبا

بادرت المصالح الفلاحية، في عمل منسق مع مفتشيتها، عمليات المراقبة لأجل مباشرة تصدير منتوجات فلاحية نحو الأسواق الأوروبية، مبدئيا سيتم تصدير 200 طن من البصل إلى فرنسا، في مرحلة أولى على أن تتم عمليات أخرى من مختلف الخضروات والفواكه أيضا .

و كشفت مديرية الفلاحة على لسان مديريها كمال فضالة، أن برنامجا خاصا تم تسطيره لتصدير مادة البصل، و التركيز على مراقبة وأخذ عينات و التأكد من استيفائها الشروط الصحية، و التي تكون قبل مرحلة التصدير. على أمل أن تتوسع العملية الاقتصادية إلى أنواع أخرى من الخضروات والفواكه والتي تميز إقليم سهل المتيجة خصوصا في أنواع الحمضيات،

و التي جاء مردودها في الموسم الحالي وفيرا بشكل لافت على عكس كمية المحصول العام الماضي والتي عرفت انخفاضا فيه بمقدار قارب الـ 80 بالمائة ، نتيجة تعرض أشجار هذا النوع من الفاكهة إلى رياح قوية في فترة الإزهار مما جعل أشجار هذا النوع من الفاكهة عرضة لخسارة فظيعة نتيجة تساقط أزهارها .