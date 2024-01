AADL3 : Belaribi préside une réunion

Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Tarek Belaribi, a présidé ce lundi une réunion technique avec des responsables de plusieurs secteurs.

Dans un communiqué qu’il a rendu public, le ministère de l’Habitat a expliqué que l’objectif de cette réunion est l’examen de tous les aspects techniques et la présentation des différentes préoccupations relatives à l’opération de souscription dans la formule AADL3.

Un échéancier a été mis en place pour la mise en œuvre de l’ensemble des essais permettant de trouver des solutions et de réussir cette opération, conclut le communiqué du ministère.