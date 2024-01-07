اتفاقيات جديدة للـ"فاف"

أمضى اتحاد الكرة الجزائري، الأحد، اتّفاقية تعاون مع المدرسة العليا لِعلوم و تكنولوجيا الرياضة.

وفي بيان لها، قالت هيئة الرئيس وليد سعدي: "من خلال هذه الشراكة المُثمرة، يتعاون كلّ من الإتحاد الجزائري و المدرسة العليا لِعلوم و تكنولوجيا الرياضة، لِبدء مسار مشترك نحو تعزيز وتطوير كرة القدم، وإيجاد حلول معًا لِتحدّيات مستقبل هذه اللّعبة".

وتمتدّ الاتّفاقية لِمدّة أربعة أعوام، ما بين 2024 و2027.

كما أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم عن توقيع اتفاقية رعاية و شراكة مع مجموعة ساربور SERPORT لتطوير كرة القدم ودعم المنتخبات الوطنية.

وأضاف بيان الاتحادية، أن مساهمة قطاع النقل تندرج من خلال مجموعة ساربور جزءًا من ترقية االخدمات الرياضة الوطنية وتطوير كرة القدم .

كما ستسمح الشراكة، التي تمتد على مدى ثلاث سنوات من 2024 إلى 2026، للطرفين بتطوير أعمال مشتركة ذات منفعة عامة لفائدة كرة القدم في بلادنا .