La FAF signe un protocole de partenariat avec le groupe "Serport"

La Fédération algérienne de football (FAF) a signé un protocole de partenariat avec le groupe des services portuaires "Serport" pour le développement du football et un soutien aux équipes nationales, indique dimanche un communiqué de l'instance fédérale.

"C'est dans un esprit de coopération mutuelle que la Fédération Algérienne de Football et le Groupe SERPORT annoncent la signature d’un protocole. La contribution du secteur des transports à travers le Groupe SERPORT s’inscrit dans le cadre de la promotion du sport national et l’essor du football national", a précisé la FAF, soulignant que "ce partenariat qui s’étend sur trois années (2024 à 2026) permettra aux deux instances de développer des actions communes d’intérêt général pour le football national".

Pour rappel, le groupe Serport, qui compte 15.000 employés, est issu de la transformation juridique de l'ex-société de gestion des participations de l'Etat Port "GP SOGEPORT-Spa". Il est chargé, entre autres, d'exercer les activités de dix ports commerciaux et 48 ports de pêche avec un chiffre d’affaires de 56 milliards de dinars.