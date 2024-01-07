توقيف مشعوذة بالعاصمة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل التابعة لكتيبة شراقة بالجزائر العاصمة، من الإطاحة بامرأة تمتهن الشعوذة للنصب والاحتيال على الضحايا مقابل مبالغ مالية.

وأفاد بيان للدرك الوطني، أنه بعد ورود معلومات لأفراد الفرقة، ومع وجود شكاوى أحد الضحايا لتعرضها للنصب والاحتيال عن طريق الشعوذة من قبل امرأة مجهولة الهوية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والبحث والتحري عن المشتبه فيها القاطنة بإقليم كتيبة الشراقة البالغة من العمر 68سنة، تبين أنها تقوم بأعمال الشعوذة من أجل العلاج ثم الاحتيال على الضحايا بأخذ منهم مبالغ مالية.

وبعد توقيف المعنية تم حجز كمية معتبرة من أوراق النرد، كمية من الملابس المستعملة، أمشاط وعطور مستعملة، نظارات شمسية، أعشاب، علب مسك، صور شمسية فوتوغرافية لأشخاص مجهولين.

وتم تحرير ملف قضائي ضد المعنية وتقديمها للعدالة.