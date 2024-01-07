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مجتمع

سكان بلدية حاسي العش بالجلفة يحتجون

7 جانفي 2024 ()
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أقدم العشرات من المواطنين ببلدية حاسي العش شمال شرق الجلفة منتصف نهار اليوم على الاحتجاج امام مقر البلدية وقطع الطريق بالمدخل الرئيسي للمدينة باستعمال الحجارة والمتاريس والعجالات المطاطية ، وهذا احتجاجا على ما وصفوه بانعدام التنمية والمرافق في البلدية.

والمحتجون طرحوا عديد الانشغالات التي تؤرق يومياتهم رغم تلقي وعود في عديد المناسبات، إلا أنها بقيت في أرشيف المسؤولين، مما جعلهم يتخبطون في دوامة من المشاكل والنقائص التنموية.اضافة الى  مشكل انعدام الاطعام  لاكثر من 1200 تلميذ بالطور الابتدائي بسبب عدم اجراء صفقة التموين المحتجون اتهمو السلطات المحلية وعلى راسهم رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتلاعب في قائمة اعانات السكن الريفي  حيث قام  حسبهم  بتغير قائمة المستفيدين بأسماء اخرى مطالبين والي الولاية بالتدخل من اجل وضع حد لهذه التجاوزات .

للاشارة عرف المجلس الشعبي البلدي لحاسي العش  مؤخرا حالة انسداد بعد ان قام غالبية اعضاء المجلس برفض عملية التداول والتعامل مع رئيس المجلس البلدي بعد ان قامو  بمراسلة السلطات وعلى رأسهم والي الولاية مطالبين بحل المجلس من جهتها الخبر اتصلت برئيس المجلس الشعبي البلدي من اجل الرد لكن دون جدوى

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