Conseil des Ministres : Les importantes décisions

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi relatif au partenariat public-privé.

Dans ce cadre, le président de la République insiste sur le fait que l’appareil de l’auto-entreprenariat doit bénéficier d’une large campagne médiatique visant à attirer les jeunes entrepreneurs.

Le président de la République a également ordonné le lancement du projet de réalisation d'une nouvelle raffinerie de pétrole à Hassi Messaoud, lit-on dans un communiqué de la Présidence de la République.

Il a aussi affirmé que l’ère de l’importation du carburant est révolu et à jamais et réitéré la nécessité d’aller vers l’exportation.

Le président Tebboune a aussi ordonné la récupération du foncier industriel qui entoure le complexe sidérurgique du complexe El-Hadjar et de le consacrer aux investisseurs, comme il a ordonné la mise en place d’un laboratoire qui veille au respect des dispositifs médicaux relatifs à l’importation des viandes au niveau des ports et aéroports.

Le président Tebboune a enfin ordonné l’examen de la situation des étudiants palestiniens et leur prise en charge immédiate.