مؤسسة النقل البحري للمسافرين تفند..

نفت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اليوم الأحد ما وصفتها بالمعلومات المغلوطة حول إلغاء رحلات بحرية بين عنابة ومارسيليا، دون التكفل بالزبائن.

وجاء في بيان المؤسسة، أنه "ردا على ماتم تداوله من معلومات مغلوطة تفيد بإلغاء رحلات بحرية ( مرسيليا_ عنابة_مرسيليا) بتاريخ 07/05 جانفي الجاري دون التكفل بالزبائن، تنفي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين نفيا قاطعا ما تم تداوله و تؤكد أنها اظطرت لإلغاء الرحلتين سالفتي الذكر نظرا لسوء الأحوال الجوية، على غرار ما فعلته شركات النقل البحري للمسافرين الناشطة في المنطقة".

وأكدت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أنها قامت بإخطار الركاب و توجيههم نحو رحلات أخرى لهم فيها حرية إختيار التاريخ و التوقيت معا، إلى جانب التكفل المادي الفوري للسادة المسافرين.