طرق مغلقة بسبب تراكم الثلوج

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة وتراكم الثلوج في قطع عدة طرق ومحاور في ولايتي البويرة وتيزي وزو.

ونشرت مصالح الدرك الوطني تحديثا عبر حسابها على فيسبوك "طريقي"، قائمة الطرق المغلقة جاءت كالتالي:

تيزي وزو:

- الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن ، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

-الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج. – الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولان بلدية إيبودرارن مغلق بسبب تراكم الثلوج.

–الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إليلتن، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

البويرة:

-الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو مغلق بسبب بسبب تراكم الثلوج.

-الطريق الوطني رقم 33الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقتي لاكوكار بلدية بشلول، وتيكجدة بلدية الأسنام مغلق بسبب تراكم الثلوج.