استمرار الاضطراب الجوي على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، باستمرار تساقط الثلوج والأمطار الرعدية على عدة ولايات.

وأوضحت ذات المصالح، أن ثلوجا كثيفة يتراوح سمكها بين 10 و15 سم ، ستستمر في التساقط إلى غاية منتصف نهار يوم الإثنين على كل من ولايات تيزي وزو ،البويرة ، برج بوعريريج ،سطيف ،بجاية ،جيجل ،ميلة ،قسنطينة ،أم البواقي قالمة وسوق أهراس.

كما توقعت ذات المصالح استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على كل من ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس وذلك إلى غاية الثالثة زوالا.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية وأمواج عالية على كل من سواحل العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.